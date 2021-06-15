Son dakika! Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020 vizesi alan İlke Özyüksel'e tebrik

Bir son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Modern Pentatlon Birliğinin (UIPM) resmi açıklamasına göre 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan milli sporcu İlke Özyüksel'i tebrik etti.