Son dakika! Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020 vizesi alan İlke Özyüksel'e tebrik
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020 vizesi alan İlke Özyüksel'e tebrik

Son dakika! Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020 vizesi alan İlke Özyüksel'e tebrik
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Bir son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Modern Pentatlon Birliğinin (UIPM) resmi açıklamasına göre 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan milli sporcu İlke Özyüksel'i tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Modern Pentatlon Birliğinin (UIPM) resmi açıklamasına göre 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan milli sporcu İlke Özyüksel'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Milli sporcumuz İlke Özyüksel, Tokyo 2020'ye katılım yolunda yürüttüğü süreci başarıyla tamamladı ve olimpiyatlara katılmaya hak kazandı. Modern pentatlon dalında ülkemize önemli başarılar kazandıran milli sporcumuza Tokyo 2020'de başarılar diliyorum. 2016 Rio'nun ardından Tokyo Olimpiyatları'na da katılma hakkı kazanan İlke Özyüksel'in başarısında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Sedat Peker Angela Merkel Boris Johnson Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Erkan Petekkaya Kerimcan Durmaz İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Yiğit Şardan Çağlar Söyüncü Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020 vizesi alan İlke Özyüksel'e tebrik - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 14:09:43. #1.16#

title