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Mehmet Kasapoğlu, basketbol, voleybol, Futbol, Spor

Bakan Kasapoğlu, başkanlarla buluşuyor

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, futbol, basketbol, voleybol federasyonları başkanları ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ile korona virüs salgınına yönelik süreçle ilgili olarak bir araya gelecek.

19.03.2020 12:07 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:07
Bakan Kasapoğlu, başkanlarla buluşuyor

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, futbol, basketbol, voleybol federasyonları başkanları ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ile korona virüs salgınına yönelik süreçle ilgili olarak bir araya gelecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Futbol, Basketbol, Voleybol Federasyonlarımızın Başkanları ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanımız ile saat 13: 30'da bir araya gelerek korona virüs salgınına yönelik süreci değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Çin'de başlayarak dünyaya yayılan korona virüs salgını özellikle Avrupa'da etkisini göstermiş ve birçok ülkede ligler ertelenmişti. Türkiye Futbol Federasyonu ise tedbir olarak maçların seyircisiz oynanmasına karar vermişti. Yapılacak toplantının ardından liglerin ertelenip ertelenmeyeceği ile ilgili kararın açıklanması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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