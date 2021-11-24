Bakan Gül: Taciz niteliğindeki ısrarlı takibin daha ağır cezalandırılmasını çalışıyoruz

Bakan Gül: Taciz niteliğinde ısrarlı takibin daha ağır cezalandırılmasına çalışıyoruz

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, kadına yönelik her türlü şiddet eylemini kınadığını belirterek, "Özellikle kadınlara yönelik huzur ve sükun bozucu ya da taciz niteliğindeki ısrarlı takip fiillerinin ayrıca daha ağır cezalandırılmasına ilişkin yeni bir suç ihdası da çalışma başlıklarımız arasındadır" dedi.

Adalet Bakanı Gül, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2022 yılı bütçe sunumunu gerçekleştirdi. Bakan Gül, hukuk devletinin nihai amacının adaleti sağlamak olduğunu belirterek "Adalet, hakkı yerine koymaktır. Bu nedenle adalet, sadece adliye binalarına veya duruşma salonlarına tahsisli bir kavram olarak anlaşılmamalıdır. Adalet yalnızca mahkemelerde değil, hayatın her alanında, devletin tüm görevlerinde aranmalı ve titizlikle yerine getirilmelidir. Bu açıdan adil davranma yükümlülüğü; her kurum, her fert, yani hepimiz için geçerli bir yükümlülüktür. Yargısal adalet, adaletin önemli bir boyutudur. Vatandaşımızın hakkını aradığı, mağduriyetini gidermek için son çare olarak kapısını çaldığı, en güvenilir liman yargısal adalettir. Bu bağlamda, iyi işleyen, bağımsız ve tarafsız bir yargı sistemi, hukukun üstünlüğünün ve demokrasinin vazgeçilmez koşuludur" dedi.

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Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Son Dakika Haberleri

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