Bakan Eroğlu: "Hakikaten bu sene son 44 yılın en kurak yılını yaşadık"

"Şuanda barajlarımız en düşük seviyede olmasına rağmen yüzde 33 civarında doluluk var"

"Vatandaşlarımız merak etmesin biz onların su ihtiyaçlarını düşünüyoruz"

"İnşallah iyi bir yağış olursa bu mevsimi kurtaracağız"

AFYONKARAHİSAR - Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, son 44 yılın en kurak kış dönemlerinden birinin yaşandığını ifade ederek, "Şuanda barajlarımız en düşük seviyede olmasına rağmen yüzde 33 civarında doluluk var vatandaşlarımız merak etmesin biz onların su ihtiyaçlarını düşünüyoruz. Biz 2018'de de, 2017'de hiç hissettirmediğimiz gibi şehirlerimiz de su sıkıntısı çektirmeyeceğiz" dedi.

Bakan Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen "2017 yılı yatırımları ve 2018 yatırım hedefleri"ni değerlendirdiği bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya Bakan Eroğlu'nun yanı sıra Vali Mustafa Tutulmaz, AK Parti Milletvekilleri Hatice Özkal, Ali Özkaya, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel, AK Parti İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven, ilçe ve belde Belediye Başkanları ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Termal bir otelde gerçekleştirilen toplantı sonrası gazetecilerin soruları üzerine açıklamalarda bulunarak Bakan Eroğlu, "Yağışların azlığı ve buna bağlı olarak barajlardaki doluluk oranları" ile ilgili bilgiler verdi. Bakan Eroğlu, kış mevsiminde olunmasına rağmen yağmur ve kar yağışlarının az olduğunu hatırlatılması üzerine son 44 yılın en kurak dönemlerinden birisinin yaşandığına işaret ederek, "Hakikaten bu sene son 44 yılın en kurak yılını yaşadık. En son 1972-73'de en kurak ve 2017 yani 44 yıl sonra kurak yıl. Eskiden çok daha az kuraklık dönemlerinde şehirlerde su kesilirdi ama biz Allah'a şükür 505 barak, bin tane gölet yaptık. 196 büyük yerleşim yerine içme suyu götürdük. Ben şunu ifade etmek isterim ki, içme suyu açısından bir mesele olmayacak. Vatandaşlarımız rahat olsun çünkü eskiden bazı büyükşehirlerde çok ciddi su sıkıntısı vardı. Vatandaş onu hatırlıyor bilhassa" diye konuştu.

"Şuanda barajlarımız en düşük seviyede olmasına rağmen yüzde 33 civarında doluluk var"

Bakan Eroğlu, Şanlıurfa ve Diyarbakır çevresini susuz bırakmamak için gerekli önlemlerin alındığını da vurgulayarak açıklamalarına şöyle devam etti:

"Çoluk çocuğuna su veremediği, temizlik yapamadığı, bit ilacı bulmadığı günleri hatırlıyor. Biz 2018'de de 2017'de hiç hissettirmediğimiz gibi şehirlerimiz de su sıkıntısı çektirmeyeceğiz. Şehirleri susuz bırakmamak birinci hedefimizdir. Sanayiyi susuz bırakmayacağız, birde tabi ki sulama. Burada sulamada Şanlıurfa, Diyarbakır civarında, GAP Bölgesinde yağışlar ancak beklenenin yüzde 35 oldu. Orada oturacağız, çiftçilerimize az suyla sulama yapmak için çok hızlı şekilde damlamalı ve yağmurlamalı çiftçilerimizle birlikte hayata geçireceğiz. Şuanda barajlarımız en düşük seviyede olmasına rağmen yüzde 33 civarında doluluk var. Bazı bölgelerde su fazla, Güney Doğu Anadolu gibi bölgelerde su az. Orada tasarrufa riayet edeceğiz. Ama Şanlıurfa'yı Diyarbakır'ı susuz bırakmayacağız. Şırnak'ı, Gaziantap'i susuz bırakmayacağız. Fakat sulamada özenle sulayacağız. Artık böyle saldım çayıra havası olmayacak. Biz tarlanın başına kadar suyu getiriyoruz. Dolayısı ile çiftçimiz yağmurlama veya damlama sulama sistemi yapacak. Bu olursa herhangi bir problem olmaz."

"İnşallah iyi bir yağış olursa bu mevsimi kurtaracağız"

Bugün ve yarından itibari ile beklenen yağışların alınacağını da söyleyen Bakan Eroğlu, "Bizim yaptığımız tahminlere göre özellikle bugün bazı bölgelerde iyi bir yağış bazı bölgelerde ise hafif bir yağış var. Cumartesi günü Ege ve Karadaniz de, Pazar günüde ege ve Güneydoğu'nun bir kısmı hariç diğer bölgelerde yağış var. Ancak Allah'a şükür önümüzdeki hafta Perşembe günüde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de bir yağış bekliyoruz, inşallah iyi bir yağış olursa bu mevsimi kurtaracağız. Ancak ben şunu özellikle vurgulamak istiyorum, vatandaşlarımız merak etmesin biz onların su ihtiyaçlarını düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.