Bakan Dönmez: Elektrikte Arzımız Talebimizin Üzerine Çıktı (2)

FABRİKA TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kütahya'nın Emet ilçesinde Etimaden işletmelerine ait sülfürik asit fabrikasının temel atma törenlerine katıldı. Programa Bakan Dönmez'in yanı sıra Kütahya Valisi Ömer Toraman, Ak Parti Kütahya milletvekilleri İshak Gazel, Ahmet Tan, Ceyda Çetinerenler ve Etimaden İşletmeleri Genel Müdürü Serkan Keleşer de katıldı.

Emet Bor İşletmesindeki temel atma töreninde konuşan Bakan Dönmez, Türkiye'nin 300 yıllık bor ihtiyacını sağlayacak kaynaklara sahip olduğunu belirterek, "Bizler artık bor madenini ham madde olarak satmıyoruz. İşleyecek alt yapı teknolojisiyle ürünler geliştirerek satış sağlıyoruz. Bor işlendikçe değer kazanan bir madenimiz. Neden bu zenginlikten milletimizi mağdur edelim dedik. Yeni vizyonumuz geleneksel bor üretiminden, ileri teknoloji bor ürünleri üretmek olacak. 413 milyon liraya mal olacak sülfürik asit tesisimizle bora katma değer katacağız. Üreteceğimiz buhar ve elektrikle daha düşük maliyetle ürün elde edeceğiz. Dolaylı ve dolaysız 200'den fazla istihdam ile Emet kazanacak, Kütahya kazanacak, ülkemiz kazanacak. Borlu deterjan üretiminde buradan tüm ülkemize teşekkür etmek istiyorum. Borlu deterjan üretimimiz halkımızın talebi ve destekleri ile kapasite artırımına gitmektedir" diye konuştu. Bakan Fatih Dönmez, konuşmaların ardından beraberindekilerle birlikte fabrikanın temelini attı.

Ercan KOLKU/EMET (Kütahya), -

Kaynak: DHA