Bakan Çavuşoğlu'ndan Münih'te mevkidaşlarıyla diplomasi trafiği
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Bakan Çavuşoğlu'ndan Münih'te mevkidaşlarıyla diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el Muhammed es Sabah ve Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ile bir araya geldi.

16.02.2020 00:22 | Son Güncelleme: 16.02.2020 00:22
Bakan Çavuşoğlu'ndan Münih'te mevkidaşlarıyla diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Petro Poroşenko, Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el Muhammed es Sabah ve Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, "56. Güvenlik Konferansı"na katılmak üzere bulunduğu Münih'te ikili temaslarda bulundu.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından "Ukrayna Eski Cumhurbaşkanı ile Kuveyt ve Romanya Dışişleri Bakanları'yla görüştük." paylaşımında bulundu.

Kaynak: AA
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