Bakan Çavuşoğlu'ndan Münih'te mevkidaşlarıyla diplomasi trafiği

16.02.2020 00:22 | Son Güncelleme: 16.02.2020 00:22

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el Muhammed es Sabah ve Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, "56. Münih Güvenlik Konferansı"na katılmak üzere bulunduğu Münih'te ikili temaslarda bulundu.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından "Ukrayna Eski Cumhurbaşkanı ile Kuveyt ve Romanya Dışişleri Bakanları'yla görüştük." paylaşımında bulundu.

Kaynak: AA