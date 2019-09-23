Bakan Çavuşoğlu'ndan Bahçeli'ye geçmiş olsun mesajı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden taburcu edilen Bahçeli'ye acil şifa dileklerini bildirdi.
Çavuşoğlu, "Sağlık durumunun iyi olduğunu memnuniyetle öğrendiğimiz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.