Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 23-24 Mart 2021 NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere bulunduğu Brüksel'de dün akşam Karadağ Dışişleri Bakanı Djordje Raduloviç ve Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 23-24 Mart 2021 NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere bulunduğu Brüksel'de dün akşam Karadağ Dışişleri Bakanı Djordje Raduloviç ve Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu, bugün saat 14.00'te NATO Dışişleri Bakanı Toplantısı'na katılması bekleniyor.

Bakan Çavuşoğlu Karadağ Dışişleri Bakanı Djordje Raduloviç ile yaptığı görüşmede, Karadağ'daki yatırımların büyüdüğünü, turizm alanındaki tecrübe paylaşımı ve pandemiye karşı işbirliği yapılacağını vurguladı. Çavuşoğlu ayrıca Bakan Raduloviç'i Antalya Diplomasi Forumu ile Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi'ne davet etti.

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile ikili görüşme yapan Bakan Çavuşoğlu, pozitif gündemi devam ettirmek için birlikte çalışacaklarını belirtti. Çavuşoğlu, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisi, düzensiz göç ve terörle mücadelede daha fazla işbirliği gerektiğini vurguladı ve görüşmede Suriye, Afganistan ve Libya dahil bölgesel konuların da ele alındığı açıkladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bugünkü programı kapsamında NATO Dışişleri Bakanı Toplantısı'na katılması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı