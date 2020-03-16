Bakan Albayrak: Tüm sektörleri kapsayan destek ve önlem uygulanacak
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Berat Albayrak, Türkiye, Güncel

Bakan Albayrak: Tüm sektörleri kapsayan destek ve önlem uygulanacak

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Piyasaların likiditeye erişiminde en ufak aksaklık olmayacak şekilde önlemler alınmış ve alınacaktır.

16.03.2020 10:09 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:09
Bakan Albayrak: Tüm sektörleri kapsayan destek ve önlem uygulanacak

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Piyasaların likiditeye erişiminde en ufak aksaklık olmayacak şekilde önlemler alınmış ve alınacaktır. En fazla etkilenen sektörler öncelikli olmak üzere tüm sektörleri kapsayacak bir dizi destek ve önlem uygulanacaktır" dedi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının Türkiye ekonomisine etkilerine karşı hazırlıklı hale gelmeyi öncelikli gündem olarak belirlediklerini bildirdi. Tüm kurumların dünyada alınan önlemleri, ortaya konulan öngörüleri analiz ettiğini, olası senaryolara karşı kendi alanlarına ilişkin yol haritalarını hazırladığını kaydeden Bakan Albayrak, "Koronavirüs ile mücadelede olduğu gibi ekonomik etkileri ile mücadelede de 'sorun küresel, mücadele ulusaldır. Bu kapsamda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşundan ve sektör temsilcilerinden sürece ilişkin değerlendirmeleri ve taleplerini aldık" dedi.

'KORUMA KALKANI OLACAK'Bakan Albayrak, Türkiye'nin böyle süreçleri çok rahat bir şekilde atlatmanın güvencesi konumunda olan; güçlü üretim altyapısına, düşük borçluluğa, kaliteli ve yetişmiş insan gücüne, ayrıca dinamik bir iç pazara sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Olası bir küresel türbülansa her zamankinden daha fazla hazır ve tedbirlidir. Milletimiz şunu çok iyi bilsin ki, atılacak adımlar Türkiye ekonomisi için olduğu kadar Türkiye ekonomisinin geleceği ve hedefleri için de bir koruma kalkanı olacaktır. Üretim ve istihdamın sekteye uğramaması, iş gücü piyasamızın korunması süreçte birinci önceliğimizdir. Piyasaların likiditeye erişiminde en ufak aksaklık olmayacak şekilde önlemler alınmış ve alınacaktır. En fazla etkilenen sektörler öncelikli olmak üzere tüm sektörleri kapsayacak bir dizi destek ve önlem uygulanacaktır. Atılacak adımlar Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bu hafta açıklanacaktır. Ayrıca kurumlarımız da gerekli adımları hafta boyunca atacaktır. Bu tedbirler dinamik tedbirlerdir. Süreçler yakından takip edilecek ve gerekli noktada yeni tedbirler hızla uygulamaya sokulacaktır."

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Kaynak: DHA

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