Bakan Albayrak'tan İzmir'deki depreme ilişkin açıklama Açıklaması
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Bakan Albayrak'tan İzmir'deki depreme ilişkin açıklama Açıklaması

30.10.2020 16:35 | Son Güncelleme: 30.10.2020 16:38
Bakan Albayrak'tan İzmir'deki depreme ilişkin açıklama Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle devletin tüm imkanlarıyla millet için seferber olduğunu bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle devletin tüm imkanlarıyla millet için seferber olduğunu bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimiz için seferberdir. İzmir'deki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah depremlerden ve afetlerden milletimizi muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 16:43:45. #1.14#
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