Bakan Akar, İtalya Savunma Bakanı Guerini'yi resmi törenle karşıladı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini'yi karşılaması Hulusi Akar ve Lorenzo Guerini'nin görüşmesi ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini'yi resmi törenle karşıladı.
07.07.2020 16:34 | Son Güncelleme: 07.07.2020 16:51
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini'yi karşılaması
Hulusi Akar ve Lorenzo Guerini'nin görüşmesi ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini'yi resmi törenle karşıladı.
Kaynak: AA