Baib'in "İhracatın Yıldızları 2017" Ödül Töreni

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Biz bu yıl inşallah 172-175 milyar dolar arasında ihracat hedefliyoruz. Bunu sizlerin desteğiyle başaracağımıza inanıyoruz." dedi.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğince (BAİB) bir otelde düzenlenen "İhracatın Yıldızları 2017" ödül töreninde, Antalya, Isparta ve Burdur'da en fazla ihracat yapan firmalara plaket takdim edildi.

Törene, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, bazı milletvekilleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş adamları ve ihracatçılar katıldı.

Törende konuşan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, ihracatın büyüme ve refah anlamına geldiğini, ihracatçıların ülkeye ve ekonomiye büyük katkı sağladığını söyledi.

İhracatta Antalya'nın yaş meyve ve sebze, maden ve metaller, Burdur'un maden, metal, savunma, havacılık ve çimento, Isparta'nın da kimyevi maddeler, maden ve metal ile tekstil sektörlerinde ön planda olduğunu kaydeden Büyükekşi, Batı Akdeniz ihracatının son 10 yılda 2 kat arttığını dile getirdi.

TİM'in her yıl açıkladığı en fazla ihracat yapan bin ihracatçı sıralamasında Antalya'dan listeye sadece 5 firma girdiğini belirten Büyükekşi, bu sayının artırılması için ihracatçı firmaların ölçeklerini büyütmeleri gerektiğini bildirdi.

Büyükekşi, "Katma değeri yüksek ürünler ihraç etmemiz lazım. Bunun için de Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve marka çok önemli. Bu konularda önemli çalışmalar yapmamız lazım. Artık dünya 3 boyutlu veri analizleri, dijitalleşme ve elektrikli madencilik makineleri konuşuyor. Uzayda maden arayışı yapan ülkeler var. Tarımda genetik mühendisliği, yapay zeka kullanılmaya başlandı. Bu gelişmelere ayak uydurmamız lazım." diye konuştu.

Geçen yıl Türkiye genelinde 158 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşıldığını hatırlatan Büyükekşi, "Bu yıl biz inşallah 172-175 milyar dolar arasında ihracat hedefliyoruz. Bunu sizlerin desteğiyle başaracağımıza inanıyoruz." dedi.

Büyükekşi, bu ay 60 ihracatçı birliğinde seçim olacağını, bu sürecin ihracatçılara ve ülkeye yakışır bir şekilde sonuçlandırılacağını umut ettiğini sözlerine ekledi.

Antalya Valisi Karaloğlu

Antalya Valisi Münir Karaloğlu da Türkiye'nin ihracata dayalı bir büyüme modeliyle yürüdüğünü, onun için ülke olarak daha çok üretmek, Ar-Ge ve inovasyona dayalı ürünler ortaya çıkarmak ve daha çok ihracat yapılması gerektiğini söyledi.

2016'nın Türkiye ve Antalya için çok parlak bir yıl olmadığını, ihracatta ve turizmde düşüşler meydana geldiğini, 2017'de ise ciddi şekilde toparlanma kaydedildiğini anlatan Karaloğlu, bu yılın ilk 3 ayında da turizmde ve ihracatta ciddi artışlar yaşandığını dile getirdi.

BAİB Başkanı Mustafa Satıcı da geçen yıl Batı Akdeniz'den 156 ülkeye toplam 1,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini, 15 ülkeye ilk kez ihracat yapıldığını söyledi.

Konuşmaların ardından 2017'de BAİB üzerinden 25 sektörde en fazla ihracat yapan firmalar ödüllendirildi.