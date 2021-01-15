Bahçeli: "İnşallah bu salgından el birliği ile çok yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyor, tüm halkımızı da aşı olmaya davet ediyorum."
15.01.2021 11:55 | Son Güncelleme: 15.01.2021 11:55
Bahçeli: "İnşallah bu salgından el birliği ile çok yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyor, tüm halkımızı da aşı olmaya davet ediyorum.
Bahçeli: "İnşallah bu salgından el birliği ile çok yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyor, tüm halkımızı da aşı olmaya davet ediyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık