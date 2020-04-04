Bahçeli, Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti
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Alparslan Türkeş, Devlet Bahçeli, MHP, Politika

Bahçeli, Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefatının 23. yılı dolayısıyla partisinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti.

04.04.2020 13:00 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:00
Bahçeli, Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefatının 23. yılı dolayısıyla partisinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti.

MHP lideri Bahçeli'ye, 4 Nisan 1997'de hayatını kaybeden Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaretinde korumaları ve küçük bir grup eşlik etti. Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle resmi anma töreninin yapılmadığı anıt mezarda Kur'an-ı Kerim okundu.

Türkeş'in kabri başında dua eden Bahçeli, kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktığı mezara bakır ibrikle su döktü.

Bahçeli, ziyaretin ardından anıt mezardan ayrıldı.

Kaynak: AA

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