Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Alp son yolculuğuna uğurlandı

Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde, ikmal konvoyuna yapılan roketli saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Osman Alp'in cenazesi Manisa'nın Akhisar ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde, ikmal konvoyuna yapılan roketli saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Osman Alp'in cenazesi Manisa'nın Akhisar ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Hatay'dan hava yoluyla Akhisar Hava Meydan Komutanlığına getirilen şehit Teğmen Alp'in Türk bayrağına sarılı naaşı, önce helallik alınması için kırsal Muştullar Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

Helallik alınmasının ardından Harmanyeri mevkisindeki tören alanına getirilen şehit naaşı, burada İl Müftüsü Mustafa Soykök'ün kıldırdığı cenaze namazından sonra mahalle kabristanlığına defnedildi.

Törende şehidin eşi Simge ile annesi Gülten Alp büyük üzüntü yaşadı. Baba Talip Alp ise metanetli duruşuyla dikkati çekti.

Törene Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Vali Yaşar Karadeniz, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti Manisa milletvekilleri Uğur Aydemir, Mehmet Ali Özkan, Tamer Akkal ve Semra Kaplan Kıvırcık, CHP Manisa milletvekilleri Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve il protokolü, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram