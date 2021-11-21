Bağlar Belediyesinin kış öncesi ilçedeki çalışmaları sürüyor

BAĞLAR, DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediyesi, yerleşim yerlerinde vatandaşların kış mevsiminde sıkıntı yaşamaması için önlemleri artırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler Muradiye ve 5 Nisan mahallelerinde bozulan kaldırım taşlarını yeniledi, sokakların üst yapısı da yapılan çalışmalarla elverişli hale getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Muradiye Mahallesi muhtarı Dilek Demir, taleplerinin zamanında yerine getirildiğini belirterek, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na teşekkür etti.

Demir, "Bugüne kadar halkımız için ne hizmet talep ettiysek belediyemiz yerine getirdi. Mahallem adına Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Son Dakika Haberleri

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