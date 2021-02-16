Bağlar Belediyesinden yol çalışmaları

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, ilçe merkezinde yeni yapıların inşa edildiği alanlarda yol çalışmaları yürütülüyor.

Bağcılar Mahallesi Hatboyu Caddesi mevkisindeki bir bölgede yeni yollar yapılarak trafiğin ve ulaşımın rahatlatılması amaçlanıyor.

Tamamlanmak üzere olan yollar, daha sonra asfaltlanarak ulaşım için konforlu hale getirilecek.

Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu, işlerinin hizmet olduğunu ve bunun için de yılın 365 günü aynı heyecanla çalıştıklarını söyledi.

Beyoğlu, "Göreve geldiğimiz günden bu yana büyük bir aşkla çalışarak sorumluluğumuzu yerine getirmeye gayret ediyoruz. Bizden önce hizmet görmeyen ilçemize halkımızın hak ettiği hizmetleri kazandırmak için çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin