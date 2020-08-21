Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan, doğal gaz müjdesine ilişkin değerlendirme Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Türkiye, bu adımla enerjide tam bağımsız ülke olma yolunda tarihi bir başarıya imza attı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Türkiye, bu adımla enerjide tam bağımsız ülke olma yolunda tarihi bir başarıya imza attı." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuna açıkladığı "müjdeye" ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Beyoğlu, Türkiye'nin bu keşifle milli ekonomi ve yerli enerji konusunda tarihin akışını değiştiren adımlar attığını belirtti.

Türkiye'nin Erdoğan'ın liderliğinde atmış olduğu kararlı ve milli duruşla ayağındaki prangaları atarak her alanda hak ettiği güçlü ve lider ülke konumuna ulaştığını kaydeden Beyoğlu, bu tablonun aynı zamanda ülkenin geleceğe güvenle bakmasını da sağladığını aktardı.

"Karadeniz'de tarihin en büyük doğalgaz rezervlerini bulmamız yürütülen milli ekonomi, yerli enerji ve tam bağımsız Türkiye mücadelesinin meyvesidir." diyen Beyoğlu,"Ülkemizin aydınlık yarınları adına sevinçliyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Aynı hayırlı haberleri inşallah Doğu Akdeniz'den de alacağız. Enerji bir ülkenin bağımsızlığının en güzel örneklerindendir. Türkiyemiz bu noktaya gelmiştir. Ülkemiz ve aziz milletimiz adına hayırlı olsun." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA