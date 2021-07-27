Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Kayseri'de temaslarda bulundu Açıklaması
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Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Kayseri'de temaslarda bulundu Açıklaması

Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Kayseri'de temaslarda bulundu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Politika

Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ile Bağımsız Adana Milletvekili İsmail Koncuk, "Ayyıldız Hareketi" çalışmaları kapsamında Kayseri Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ile Bağımsız Adana Milletvekili İsmail Koncuk, "Ayyıldız Hareketi" çalışmaları kapsamında Kayseri Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

Özdağ, burada yaptığı konuşmada, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek parti programına girmesi gereken hususları tabandan öğrenme imkanına sahip olduklarını, Türkiye'nin bekleyen sorunlarına yönelik hazırladıkları eylem planına tabanın çözüm önerilerini de eklemeyi planladıklarını söyledi.

Türkiye'nin en önemli meselesinin sığınmacılar olduğunu savunan Özdağ, bu sorun çözülmeden ekonomik, siyasal, sosyal, eğitim sorunlarının çözülemeyeceğini dile getirdi.

"Ne Cumhur İttifakı'nın ne de Millet İttifakı'nın içinde değiliz, olmayacağız." diyen Özdağ, şöyle devam etti:

"Biz, milletimizle ittifakı tercih edeceğiz. Geçmişte hangi siyasi partiye oy verirse versin, bizim programımıza inanan, Cumhuriyetle, Atatürk ve İstiklal Harbi ile sorunu olmayan, Türk milletinden başka bir millete ve devlete sadakat bağıyla bağlı olmayan her yurttaşımızın oyuna talibiz. Ama Türk milletinden başka milletlerle sadakat bağı olanlar, İstiklal Harbi ile sorunu olanlar, Atatürk ile sorunu olanlar açık söylüyoruz, bunların oyunu da desteğini de istemiyoruz. Onlarla bizim siyasal bir duruşumuz yok, sadece görmezlikten geliyoruz, mücadele ediyoruz."

Özdağ, parti olarak bir yıl içinde Suriyeli sığınmacıları uluslararası koşulları oluşturarak Türkiye'nin dostları olarak ülkelerine yollayacaklarını belirtti.

Öte yandan Özdağ, ziyaretten önce esnafla görüştü, bir lokantada kendilerine destek verenlerle bir araya gelerek ülke meselelerini değerlendirdi.

Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Kayseri'de temaslarda bulundu Açıklaması
Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Kayseri'de temaslarda bulundu Açıklaması
Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Kayseri'de temaslarda bulundu Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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