BAĞDAT CADDESİ'NDE BANKTA OTURAN ÇİFT DEHŞETİ YAŞADI

22.02.2020 05:33 | Son Güncelleme: 22.02.2020 05:33

*Bağdat Caddesi'nde kaldırıma çıkan otomobil bankta oturan nişanlı çifti ezdi. Olayda 3 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

Bağdat Caddesi'nde kontrolünü kaybederek kaldırıma çıkan, bankta oturan iki kişiyi ezen otomobil başka bir araca çarparak durabildi. Otomobilin kendilerine çarpması sonucu dehşeti yaşayan çift ve otomobilin çarptığı araçtaki bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 02.45 sıralarında Erenköy Mahallesi Bağdat Caddesi Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy istikametine ilerleyen 34 JK 2165 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma çıkarken o sırada her şeyden habersiz bankta oturan Cansu Safi ve sevgilisi otomobilin altında kaldı. Hızını alamayan ve bir süre çifti sürükleyen araç başka bir otomobile çarparak durabildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı çifti ve otomobilin çarptığı araçtaki bir kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken çevredeki vatandaşlardan kaza hakkında bilgi aldı.

YARALANAN ÇİFTİN NİŞANLI OLDUKLARI İDDİA EDİLDİ

Trafik polisi ve itfaiye ekipler kaza yerinde incelemelerde bulunurken 34 JK 2165 plakalı otomobilin sürücüsünün olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Kazanın ardından araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Caddedeki kaldırımlar tanınamaz hale geldi. Hastaneye kaldırılan 3 yaralıdan Cansu Safi'nin durumun ağır olduğu belirtildi. Yaralan çiftin yeni nişanlandıkları iddia edildi.

SÜRÜCÜ KAÇTIKaza anında orada olan taksici Ayhan Uykucu "Caddebostan ışıklardan geçerken kazaya sebep olan araç savrulup kafeye doğru kayıyor. Bankta oturan kişilere vuruyor. Vurmasından sonra kişiler yerlere savruluyor. Sürücü olay yerinden kaçıyor. O insanlara yazık günah" diye konuştu. Kadının durumunun ağır olduğunu ifade eden Uykucu, "Sürücü korkmuş, daha sonra hastaneye gitmiş ve hastanede yakalandığı duydum. Kadının durumu kötü. Diğer arkadaşında beli kırılmış galiba" dedi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDAOlay yerindeki bir kafenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler Bağdat Caddesi'nde seyir halinde olan 34 JK 2165 plakalı aracın önündeki aracı sollamaya kalkarken hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktığı görüldü. O sırada bankta sevgilisiyle oturan Cansu Safi'nin de otomobil tarafından ezilmesi ve sürüklenmesi de kameraya yansıyor. Kazanın hemen ardından Safi'nin sevgilisinin yardıma koştuğu görülüyor. Yaralıların etrafına vatandaşların toplanması, otomobilin başka bir araca çarpması da güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------(GÜVENLİK KAMERASI)-Aracın hakimiyetini kaybetmesi-Kaldırıma çıkarak bankta oturan çifti ezmesi-Başka bir araca çarpması-Kaza sonrası toplanan vatandaşlar -Genel ve detaylar

(AKTÜEL GÖRÜNTÜ)-----------Kaza yeri-Banklardan detaylar-Kaldırımdaki hasarlar-Gri renkli sürücüsü kaçan araçtan detaylar-Diğer otomobilden detaylar-Polis ekiplerinin incelemesi-Otomobillerin çekici tarafından kaldırılması-Görgü tanığı ile röp.

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA