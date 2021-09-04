Bağcılar'da yabancı uyruklu iki kişi çalıştıkları işyerinden hırsızlık yaptı
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Bağcılar'da yabancı uyruklu iki kişi çalıştıkları işyerinden hırsızlık yaptı

Bağcılar'da yabancı uyruklu iki kişi çalıştıkları işyerinden hırsızlık yaptı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mikail BIYIKLI / BAĞCILAR'da yabancı uyruklu iki kiş, çalıştıkları iş yerinden 122 bin euro ve 100 bin lira çalarak kaçtı.

Mikail BIYIKLI/ BAĞCILAR'da yabancı uyruklu iki kiş, çalıştıkları iş yerinden 122 bin euro ve 100 bin lira çalarak kaçtı. Şüpheliler polis ekiplerince tespit edilerek gözaltına alındılar. Şüphelilerin işyerindeki hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Bağcılar Mahmutbey Mahallesinde 1 Temmuz'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yabancı uyruklu A.M.'nin işyerinde temizlikçi olarak çalıştırdığı yine yabancı uyruklu iki çalışanı işyerinden 122 bin euro ile 100 bin lirayı çalarak kayıplara karıştı. İşyeri sahibi A.M. olayı polis ekiplerine bildirdi. Ekipler olayla ilgili çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri işyerindeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin Mohamad Hassan S.S.(25) ve Mohamad A.L.(26) olduğunu tespit etti. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin teknik takibi sonucu şüpheliler geçtiğimiz perşembe günü evlerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerine yapılan operasyonda çaldıkları paralar çiçek saksının altına saklanmış halde bulundu. Operasyon anları ise kameralara yansıdı.Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Muhamad Hassan S.S. ve Mohamad A.L. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Bağcılar'da yabancı uyruklu iki kişi çalıştıkları işyerinden hırsızlık yaptı
Bağcılar'da yabancı uyruklu iki kişi çalıştıkları işyerinden hırsızlık yaptı
Bağcılar'da yabancı uyruklu iki kişi çalıştıkları işyerinden hırsızlık yaptı
Bağcılar'da yabancı uyruklu iki kişi çalıştıkları işyerinden hırsızlık yaptı
Bağcılar'da yabancı uyruklu iki kişi çalıştıkları işyerinden hırsızlık yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Bağcılar'da yabancı uyruklu iki kişi çalıştıkları işyerinden hırsızlık yaptı - Haberler
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