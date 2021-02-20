BAĞCILAR'DA OTOMOBİLİ DURDURUP 2 MİLYON LİRAYI GASBEDEN ŞÜPHELİLER  YAKALANDI
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BAĞCILAR'DA OTOMOBİLİ DURDURUP 2 MİLYON LİRAYI GASBEDEN ŞÜPHELİLER  YAKALANDI

20.02.2021 10:00 | Son Güncelleme: 20.02.2021 10:04
BAĞCILAR'DA OTOMOBİLİ DURDURUP 2 MİLYON LİRAYI GASBEDEN ŞÜPHELİLER  YAKALANDI

BAĞCILAR'da otomobil sürücüsünün önünü keserek 2 milyon lira parayı gasbeden şüpheliler yakalandı.

BAĞCILAR'da otomobil sürücüsünün önünü keserek 2 milyon lira parayı gasbeden şüpheliler yakalandı. 8 şüpheli cezaevine gönderilirken, şüphelilerin takip anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 5 Şubat'ta Bağcılar'da yaşandı. Market çalışanı olduğu öğrenilen kişi, zincir marketlerden topladığı 2 milyon lirayı otomobiline koydu. Kendisini takip eden şüpheliler, ilk olarak otomobil park halindeyken lastiklerinin havasını indirdi.  Market çalışanı Edirne'ye gitmek için yola çıktı. Şüpheliler, otomobilin önünü kesti. Araçlarından inen şüpheliler, tabanca ile otomobilin lastiklerine ateş etti, sonra aracın camlarını kıran şüpheliler arka kısımda bulunan 2 milyon lirayı alarak kaçtı. Market çalışanının şikayeti üzerine Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler, farklı adreslere 14 Şubat'ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi, 12 şüpheli yakalandı. 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilerin olay öncesinde otomobilin lastiğinin havasını indirdiği anlar ile motosiklet ve otomobil ile mağduru takip ettiği anlar kameralara yansıdı. 

Görüntü dökümü--------------------Şüphelilerin adliyeye sevk anı-Şüphelilerin takip anı ve birisinin lastiğin havasını indirme anı kamera görüntüleri

 


- Phelilerin

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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