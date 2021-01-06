Bağcılar'da bir kişi silahla öldürüldü
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Bağcılar'da bir kişi silahla öldürüldü

06.01.2021 22:15 | Son Güncelleme: 06.01.2021 22:34

Bağcılar'da bir kişi, kimliği belirsiz bir şüphelinin silahla açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Bağcılar'da bir kişi, kimliği belirsiz bir şüphelinin silahla açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Göztepe Mahallesi Velioğlu Caddesi'nde kaldırımda yürüyen Hüseyin D.'ye (26), arkasından gelen bir şüpheli tabancayla ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Hüseyin D., caddedeki bir tekel bayisine sığındı. Burada kendinden geçerek yere yığılan Hüseyin D., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hüseyin D. hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bağcılar'da bir kişi silahla öldürüldü
Bağcılar'da bir kişi silahla öldürüldü
Bağcılar'da bir kişi silahla öldürüldü
Bağcılar'da bir kişi silahla öldürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

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