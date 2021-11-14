Bağcılar'da 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı kamerada - Haberler
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Bağcılar'da 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bağcılar'da 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı kamerada

Bağcılar Galericiler Sitesi'nde 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı kameraya yansıdı.

BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - Bağcılar Galericiler Sitesi'nde 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı kameraya yansıdı.

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi Galericiler Sitesi'nde dün akşam 17.30 sıralarında yaşanan olayda Cemal Dündar (40), oğlu Engin Dündar (16) ve akrabaları Polat Dündar saldırganların kurşunlarına hedef olarak hayatını kaybetmişti. Silahlı Saldırı anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde galeriye gelen saldırganlar ateş açarak olay yerinden kaçıyor. - İSTANBUL

Bağcılar'da 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı kamerada

Bağcılar'da 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı kamerada

Bağcılar'da 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı kamerada

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