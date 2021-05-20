Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi'nden genç istihdam atağı

Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, Türkiye'nin önde gelen bir restoranının 1 Haziran'da yeni açılacak şubelerinde istihdam edilmesi için ilçe sakinlerine aracılık etti.

Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda gerçekleşen mülakatta kriterlere uyan 18-40 yaş arasındaki başvuru sahipleri, kasiyer, komi, garson, temizlikçi, ızgaracı gibi branşlardan birinde çalışmaya başlayacak.

Sosyal belediyecilik anlayışının bir gereği olarak ilçede yaşayan işsizlere iş bulabilmek amacıyla kurulan Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, yüzlerce farklı iş kolunda işverenlerle vatandaşları buluşturmaya devam ediyor. Bu amaçla son istihdam etkinliği 25 yıldır faaliyet gösteren Köfteci Yusuf et restoranı eleman talebi üzerine gerçekleşti. Restoran yetkilileri, 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren açılacak yeni şubelerde personele ihtiyaç duyduklarını belirtti. Bu talepler doğrultusunda toplam bin 400 kişiye mesaj atılıp davette bulunuldu. İletişime geçilen kişiler, Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda düzenlenen toplantıda şirket yetkilileri ve iş arayanlar bir araya geldi. Mülakatın ardından belirlenen kıstasa uyan 18-40 yaş arası vatandalar, kendilerine en yakın şubede temizlikçi, kasiyer, komi, garson ve ızgaracı gibi görevlerden birinde işbaşı yapacak.

İşe alım sürecini titizlikle takip ediyoruz

İş arayan vatandaşları özel sektördeki işverenlerle buluşturduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Bu hizmetimizle bir anlamda istihdama katkı sunuyoruz. Özel sektör firmalarının personel taleplerini aldıktan sonra kayıtlı başvurulardan yönlendirme yaparak işe alım süresince takibini de titizlikle gerçekleştiriyoruz" dedi.

İstihdam çalışmaları her hafta yeni organizasyonlarla devam edecek.

Kaynak: Bültenler