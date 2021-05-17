Babasının ölüm haberiyle nöbet geçiren gence atlı ve helikopterli sağlık ekibi yetişti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Babasının ölüm haberiyle nöbet geçiren gence atlı ve helikopterli sağlık ekibi yetişti

Babasının ölüm haberiyle nöbet geçiren gence atlı ve helikopterli sağlık ekibi yetişti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın Gürpınar ilçesinde babasının vefat haberiyle yaylada nöbet geçiren gencin imdadına at sırtındaki sağlık ekipleriyle ambulans helikopter yetişti.

Van'ın Gürpınar ilçesinde babasının vefat haberiyle yaylada nöbet geçiren gencin imdadına at sırtındaki sağlık ekipleriyle ambulans helikopter yetişti.

Alınan bilgilere göre, ilçenin Akdoğu köyünün Nergistepe Yaylası'nda babasının vefat haberini alan Adem Teker (25) bilinç kaybı yaşayarak nöbet geçirdi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye UMKE ekipleri ile Hakkari'de geçici görevde bulunan helikopter ambulans sevk edildi. Belirli bir noktadan sonra yaya ve at sırtında olay yerine ulaşan UMKE ekibi, Teker'e ilk müdahaleyi yaparak hava ambulansına teslim etti. Van Ferit Melen Havalimanına iniş yapan helikopterden alınan Adem Teker, ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi. Hastanede bir süre müşahede altında tutulan Teker, daha sonra taburcu edildi. - VAN

Babasının ölüm haberiyle nöbet geçiren gence atlı ve helikopterli sağlık ekibi yetişti
Babasının ölüm haberiyle nöbet geçiren gence atlı ve helikopterli sağlık ekibi yetişti
Babasının ölüm haberiyle nöbet geçiren gence atlı ve helikopterli sağlık ekibi yetişti
Babasının ölüm haberiyle nöbet geçiren gence atlı ve helikopterli sağlık ekibi yetişti
Babasının ölüm haberiyle nöbet geçiren gence atlı ve helikopterli sağlık ekibi yetişti
Babasının ölüm haberiyle nöbet geçiren gence atlı ve helikopterli sağlık ekibi yetişti
Babasının ölüm haberiyle nöbet geçiren gence atlı ve helikopterli sağlık ekibi yetişti
Babasının ölüm haberiyle nöbet geçiren gence atlı ve helikopterli sağlık ekibi yetişti
Babasının ölüm haberiyle nöbet geçiren gence atlı ve helikopterli sağlık ekibi yetişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Demir Sergey Lavrov Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Şeyma Subaşı Jennifer Lopez Barış Murat Yağcı
Spor Arda Turan Cüneyt Çakır Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Babasının ölüm haberiyle nöbet geçiren gence atlı ve helikopterli sağlık ekibi yetişti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.05.2021 19:00:14. #1.13#

title