Babasına yemek götürmek isterken, kullandığı traktörün altında kaldı HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde tarlada çalışan babasına yemek götürmek için traktörle yola çıkan Halil İbrahim Kuru (17), direksiyon hakimiyetini kaybedince şarampole yuvarlanan traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde tarlada çalışan babasına yemek götürmek için traktörle yola çıkan Halil İbrahim Kuru (17), direksiyon hakimiyetini kaybedince şarampole yuvarlanan traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi.

Olay, ilçedeki Narlıhopur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre tarlada çalışan babasına yemek götürmek için traktör ile yola çıkan Halil İbrahim Kuru, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Devrilen traktörün altında kalan genci gören vatandaşlar, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 ekibince yapılan incelemede Kuru'nun hayatını kaybettiği belirlendi.Traktörün altından çıkarılan Halil İbrahim Kuru'nun cenazesi, Kırıkhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA