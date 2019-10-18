Babacan Port Royal müşterilerini bekliyor

18.10.2019 14:42

Babacan Holding, Babacan Port Royal'de müşterilerine firma bünyesinde 45 bin TL peşinat ve 4 bin 500 TL taksitle ya da yüzde 5 peşinat, 120 ay vadeli yüzde 0,79 faizli banka kredisi ile ödeme seçenekleri sunuyor.

Babacan Holding'de yapılan açıklamaya göre, güvenilir ve kaliteli projeleriyle ön plana çıkan şirket, Küçükçekmece E-5 Üzerinde, eski havalimanı karşısında yer alan Babacan Port Royal'de kampanya başlattı.

Yatırımcılarına cazip ödeme seçenekleri sunan holdingin başlattığı kampanya kapsamında müşterilerine firma bünyesinde 45 bin TL peşinat, 4 bin 500 TL taksitle ya da yüzde 5 Peşinat, 120 ay vadeli yüzde 0,79 faizle banka kredisiyle ödeme fırsatı sunuluyor.

"İndirim, yatırımcılara fırsat sunuyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Babacan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Babacan, kredi faiz oranlarının yüzde 1'in altına düşürülmesinin, iç piyasada yaşanan daralmaya karşı panzehir etkisi yarattığına işaret ederek, "Bu indirim yatırımcılara çok önemli bir fırsat sunuyor. İçerisinde bulunduğumuz aylar, konut satın almanın tam zamanı. Sunduğumuz kampanya sayesinde yatırımcılarımız, finansal zorluk yaşamadan ister firma bünyesinde vadelendirme fırsatından yararlanarak isterlerse de uygun faizli banka kredisinden yararlanarak Babacan Holding ailesine katılabilecekler." değerlendirmesinde bulundu.

10 futbol sahası büyüklüğünde yeşil alana komşu

Mimari tasarımı dünyaca ünlü Portekizli Addon Grup imzası taşıyan proje toplam 5 blokta 814 daire ve 50 adet ticari üniteden meydana geliyor. Projede alan büyüklükleri 37 ile 212 metrekare arasında değişen 1+1, 2+1 ve 3+1 ve 4+1 daire seçenekleri yer alıyor.

Şehrin merkezinde yaklaşık 10 futbol sahası büyüklüğünde kamuya ait yeşil parka komşu projede ayrıca geniş yürüyüş, dinlenme, eğlenme alanları ve süs havuzları bulunuyor.

Teslimlerin 2020 yılında gerçekleştirilmesi planlanan Babacan Port Royal'in bin metrekarelik kapalı alanı, geniş sosyal donatı alanları için ayrıldı. Projede fitness, sauna, kapalı yüzme havuzu, hamam, masaj odası, play station odası, sinema odası, dinlenme odası, oyun odası bulunuyor.



E-5'e bir dakika mesafede



Metroya sıfır konumuyla da yatırımcıların dikkatini çeken Babacan Port Royal, E-5'e 1 dakika ve İDO'ya 10 dakika mesafede bulunuyor. CNR Fuar Merkezi, Dünya Ticaret Merkezi, Bakırköy deniz otobüsü, Ataköy Marina, İSTOÇ, Masko, Kuyumcukent, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi ve Atatürk Olimpiyat Stadı gibi alanlara yakın mesafede yer alıyor.

Kaynak: AA