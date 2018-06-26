Baba ve Oğulları Uyuşturucuyla Yakalandı

Samsun'da bir baba ile 2 oğlu uyuşturucuyla yakalandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Taflan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, baba Ü.A. ile oğulları F.A. ve V.A.'nın birlikte uyuşturucu ticareti yaptıklarının ve ormanlık alanda dişi Hint keneviri yetiştirdiklerinin bilgisini alarak söz konusu ailenin evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada baba ve oğullarına ait tarlada 24 kök dişi Hint keneviri bitkisi ve ahırda 200 gram esrar maddesi ile evlerinde 50 adet 9 mm çaplı tabanca mermisi ele geçirildi. Söz konusu şahısların evlerinin 300 metre ilerisinde ise kendi ikametlerinden sulama amacı ile hortum çekilmiş halde boş arazide 300 kök dişi Hint keneviri bitkisi ile 13 kilo 150 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınarak Narkotik Şube Müdürlüğünde sorgulanan baba Ü.A. ile oğulları F.A. ve V.A., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN