Aziz Yıldırım ile Hamdi Akın arasında ne oldu? Aziz Yıldırım ne dedi? - SON DAKİKA

Fenerbahçe'de düzenlenen Yüksek Divan Kurulu toplantısında eski başkanı Aziz Yıldırım ile mevcut yönetimden Hamdi Akın arasında yaşanan gerginlik kamuoyunda önemli yankı uyandırdı. Yıldırım'ın Akın'a yönelttiği tepki, kulüp gündeminde tartışmalara neden olurken, "Aziz Yıldırım ne dedi?" sorusu da spor kamuoyu tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Aziz Yıldırım ile Hamdi Akın arasında ne oldu? Aziz Yıldırım ne dedi? İşte, merak edilen tüm detaylar...

AZİZ YILDIRIM İLE HAMDİ AKIN ARASINDA NE OLDU, AZİZ YILDIRIM NE DEDİ?

Eylül ayında yapılacak olan seçim öncesinde gerilimli bir atmosferde gerçekleşen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısı, kulübün önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Toplantıya Ali Koç, Aziz Yıldırım, Sadettin Saran, Mahmut Uslu ve Hakan Bilal Kutlualp gibi isimler katılırken, eski başkan Aziz Yıldırım ile yönetim kurulu üyesi Hamdi Akın arasında yaşanan sert diyalog dikkat çekti.

Aziz Yıldırım ne dedi

Ali Koç'un "Aziz Bey tarzınızdan hiçbir şey kaybetmemişsiniz. Cevaplarımız olacak" şeklindeki çıkışıyla başlayan gerginlik, Hamdi Akın'ın borçlarla ilgili detaylı açıklamalarıyla devam etti. Akın'ın, "Borçlar konusunda kafa karışıklığı var. Netleştirelim" sözleri Aziz Yıldırım'ın sert tepkisini çekti. "Otur sen lan. Hamdi bak seni çok kötü yaparım. Ayıp ediyorsun" şeklindeki ifadeleri toplantıya damgasını vurdu.

Aziz Yıldırım ile Hamdi Akın arasında ne oldu

Ali Koç ise, "Fenerbahçe bakkal gibi yönetilmiyor, uluslararası standartlara uygun yönetiliyor" diyerek Yıldırım'ın eleştirilerine yanıt verdi. Aziz Yıldırım'ın "Ben bu kulüp için hapis yattım" çıkışına karşılık Hamdi Akın, "Böyle bir efsane başkan locasını bırakmamalıydı" yanıtını verdi. Gerginlik yer yer kısıtlamaya dönüşürken, taraflar sözlerini sertleştirerek tartışmaya devam etti.

Toplantıda öne çıkan bir diğer başlık ise 300 milyon dolarlık arsa tartışması oldu. Hamdi Akın, Aziz Yıldırım'ın arsa satışıyla ilgili iddiasına karşılık,"Gerçekten samimiyseniz, pazartesi günü 300 milyon dolara devredeceğim" ifadelerini kullandı. Aziz Yıldırım ise, "Sen bu konulara girme, doğruları başkan biliyor" diyerek tartışmaya dahil oldu.

Toplantının sonunda Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın tokalaşması dikkat çekerken, kulüp içindeki gerginliğin Eylül ayındaki seçime nasıl yansıyacağı merak konusu oldu.