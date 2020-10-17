Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü
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Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü

17.10.2020 13:25 | Son Güncelleme: 17.10.2020 13:28
Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü

Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.

Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sınırdaki Tovuz ili yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait İHA'nın vurularak imha edildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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