Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü
17.10.2020 13:25 | Son Güncelleme: 17.10.2020 13:28
Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.
Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sınırdaki Tovuz ili yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait İHA'nın vurularak imha edildiği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov