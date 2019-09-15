Ayvalık'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü
Görüntü dökümü Tören alanına ait detaylar Vatandaşların Atatürk anıtına çiçek sunmasına ait detaylar Protokol detayları Saygı duruşu ve İstiklal Marşı detayları Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in konuşmasına ait detaylar Günün alma ve önemine şiir ve halk oyunları gösterimlerine ait...
Görüntü dökümü
Tören alanına ait detaylar
Vatandaşların Atatürk anıtına çiçek sunmasına ait detaylar
Protokol detayları
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı detayları
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in konuşmasına ait detaylar
Günün alma ve önemine şiir ve halk oyunları gösterimlerine ait detaylar
Araç resmi geçitine ait detaylar
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.