Ayvalık Belediyesi coronavirüs için erken mücadelede
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Ayvalık Belediyesi coronavirüs için erken mücadelede

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in "Mücadele her yerde olmalı , her şeyi devletten bekleyemeyiz " diyerek başlattığı Coronavirüsünde alına yol diğer belediyelere örnek oluyor.

16.03.2020 16:11 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:11
Ayvalık Belediyesi coronavirüs için erken mücadelede

Bilindiği üzere Ayvalık Belediyesi; Coronavirüs bilgisi Türkiye gündemine henüz oturmamışken, Midilli'den gelen misafirleri kabul ettiği hudut kapısına devletin gerekli kurumları ile organize olarak termal kamerayı koydurtmuştu.Bununla da yetinmeyerek, özel çalışan feribot seferleri ile konuşarak bir süreliğine Midilli seferleri iptal edildi.

Fakat Mücadele Her Yerde Olmalı

Öncelikle toplu taşıma araçları ve yaşlılar diyerek dezenfeksiyon işlemleri Ayvalık Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğünce,Ayvalık Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Yaşlı Bakım, Kadın Danışma ve Özel Çocuklar Eğitim Evi ve toplu taşıma araçlarında başlatıldı.

Daha sonra da Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı Spor ve Sosyal Tesislerinde, Ayvalık Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünde dezenfeksiyon işlemleri yapıldı.

Halkın sıkça girip çıktığı belediyeye ait tüm hizmet binaları da dezenfeksiyon işlemine tabi tutuldu.

Daha sonra ise ortak kullanım alanları ,yollar sokaklar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ayvalık Şube Şefliği ekipleri ve Ayvalık Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri işbirliğiyleAyvalık kent merkezinden dezenfekte çalışması gerçekleştirdi

Ayvalık Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleriçocuk oyun parklarında,Talatpaşa Caddesinde, Barbaros Caddesinde, Bedesten Çarşısında, Dr. Fazıl Doğan(At Arabacılar) Meydanı'nda dezenfekte çalışmalarına devam etmektedir.

Bu çalışmalarAltınova, Küçükköy, Sarımsaklı ve Alibey (Cunda) Adası meydan ve sokaklarında da uygulanmaktadır.

Yine halkın sıkça girip çıktığı kamu kurumlarında da Ayvalık Adalet Sarayı, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ayvalık Polis Karakolunda Kaymakamlık, Hükümet Konağı, Muhtarlıklar, Ayvalık Belediyesi Liman İşletme, Ayvalık Otogar, Sahil Güvenlik, Askerlik Şubesi, Alibey Adası, Sosyal Hizmetler Binası, 19 Mayıs Cihan Şişman Gençlik Merkezi, İsmet İnönü Kültür Merkezi, Mezbahane, Esnaf Odası ve Tarım Kredi Kooperatifi'nde dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmaları yapıldı. Ve süreli/sürekli olarak yapılmaya devam edecek.

Dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız kentte devam ederken Belediye Başkanı Mesut Ergin :" Maalesef bildiğiniz gibi dünyayı sarmış bir virüsle mücadele edeceğiz, bu durum kritik, önceden tedbir almak önemli! Biz belediye olarak elimizden ne geliyorsa ,iş daha bu durumlara gelmeden yapmaya başladık.Elbette kişisel korunma yöntemleri,sıkça temas etmemek,sosyal izolasyon, kalabalık yerlere girip çıkmamak,sıkça el yıkamak,dezenfekte olmak bu işin ,yurt dışından gelenlerin 14 gün süre ile evden çıkmamaları gibi çok önemli etkiyi azaltıcı önlemler var.Ayvalık halkının da bu tedbirleri alacağından şüphem yok.Fakat genel kullanım alanları için de belediye olarak bizler de bir şeyler yapmalıyız diye düşündük ve hemen harekete geçtik.Ulaşabildiğimiz tüm toplu yaşam alanlarına müdahale etmeye ve dezenfeksiyon işlemlerini yapmaya devam ediyoruz.Sonuna kadar da mücadele edeceğiz.Toplum sağlığından,vatandaşlarımızın sağlığından önemli bir şey yok, nasıl korunacaksak ne yapılması gerekiyorsa imkanlarımız dahilinde seferber edeceğiz " dedi.

Kaynak: Bültenler

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