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Karataş, Bodrum, Muğla, Adana, Güncel

Aylan bebeğin katilleri Adana'da yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 5 yıl önce sahile vuran minik bedeniyle göçmenlerin yaşadığı dramın sembolü haline gelen Aylan bebek ile birlikte 7 göçmenin boğularak ölümüne neden olmaktan toplam 546 yıl hapse mahkum edilen firari 3 hükümlü Adana'nın Karataş ilçesinde yakalandı.

13.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:02
Aylan bebeğin katilleri Adana'da yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 5 yıl önce sahile vuran minik bedeniyle göçmenlerin yaşadığı dramın sembolü haline gelen Aylan bebek ile birlikte 7 göçmenin boğularak ölümüne neden olmaktan toplam 546 yıl hapse mahkum edilen firari 3 hükümlü Adana'nın Karataş ilçesinde yakalandı.

Suriye'de 2010 yılında başlayan iç savaş nedeniyle milyonlarca Suriyeli ülkelerinden kaçıp başka ülkelere sığınmak zorunda kaldı. 2015 yılında da Muğla'nın Bodrum ilçesi Akyarlar Mahallesi Aspat mevkisinden Yunanistan'ın İstanköy Adasına (Kos Adası) yasa dışı yollarla geçmeye çalışan Suriye uyruklu 16 kişinin içinde bulunduğu lastik botun batması sonucu aralarında 3 yaşındaki Aylan Kurdi ile 5 yaşındaki Galip Kurdi'nin de bulunduğu toplam 7 göçmen suda boğularak hayatını kaybetti.

Bu olaydan sonra Aylan Kurdi'nin sahile vuran cesedi tüm dünyayı derinden etkiledi.

Türk polisi göçmenleri kaçak yollardan Yunanistan'a geçirmeye çalışan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan bu çalışmada göçmenleri Yunanistan'a gönderen şahısların Cebrail Enkadur, Ecevit Bülünt Gökalp ve Ali Can Şaş olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Muğla'da şahıslar hakkında "insan kaçakçılığı ve birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermekten" dava açıldı. Ancak şüpheli 3 kişi bir türlü yakalanamadı. Mahkeme suçu işledikleri sabit olan şahıslar hakkında her birine 182'şer yıl olmak üzere toplam 546 yıl hapis cezası verdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri firari hükümlülerin Karataş ilçesinde olduğu bilgisi ulaştı. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Karataş İlçe Emniyet Müdürlüğünde bir özel ekip oluşturulmasını ve bu hükümlülerin bir an önce yakalanması talimatını verdi. Polis yaptığı çalışmalar sonucunda hükümlülerin saklandığı yeri tespit etti. Bu tespitin ardından baskın yapılacağı sırada hükümlülerin bir araç ile hareket ettiği belirlendi. Hemen uygulama alanı oluşturulup bütün gidiş güzergahları kontrol altına alındı. Kısa sürede 3 hükümlü de uygulama alanında yakalandı.

Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler cezaevine gönderildi.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)

Aylan bebeğin katilleri Adana'da yakalandı

Kaynak: İHA

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Aylan bebeğin katilleri Adana'da yakalandı

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