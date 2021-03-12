Aykut Kocaman'dan tek değişiklik
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Aykut Kocaman'dan tek değişiklik

12.03.2021 19:24 | Son Güncelleme: 12.03.2021 19:48
Aykut Kocaman'dan tek değişiklik

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, geçtiğimiz hafta deplasmanda 1-0 kazandıkları Gençlerbirliği maçının 11'inden tek değişiklik yaparak Beşiktaş karşısına çıktı.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, geçtiğimiz hafta deplasmanda 1-0 kazandıkları Gençlerbirliği maçının 11'inden tek değişiklik yaparak Beşiktaş karşısına çıktı.

Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Bu zorlu müsabakada Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, geride kalan haftada Ankara'da 1-0 kazanarak 10 maçlık galibiyet hasretlerine son verdikleri Gençlerbirliği karşılaşmasının 11'inden tek değişiklikle sahaya çıktı.

Kocaman, savunmanın sağında Ömer Ali'nin yerine Rafael'e görev verdi.

Turuncu-lacivertlilerde Caiçara, Bolingoli, Chadli, Mahmut, Gulbrandsen, J.Fernandes ve Duarte de sakatlıkları sebebiyle kadroda değil.

Başakşehir, Beşiktaş maçına şu 11'le çıktı:

"Volkan - Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali - Mehmet, Berkay, Deniz, Giuliano, Aleksic - Crivelli" - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Fuat Oktay Ümit Özdağ Hulusi Akar Fahrettin Altun
Magazin Prens Harry Rasim Öztekin Hakan Taşıyan Ferhan Şensoy
Spor Mesut Özil Erol Bulut Arda Turan Ali Şansalan Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Beyoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aykut Kocaman'dan tek değişiklik - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 19:51:57. #1.15#
title