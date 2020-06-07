AYDIN İneğe çarpan kamyon şarampole yuvarlandı 2 tarım işçisi öldü, 8 yaralı
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AYDIN İneğe çarpan kamyon şarampole yuvarlandı 2 tarım işçisi öldü, 8 yaralı

İneğe çarpan kamyon şarampole yuvarlandı: 2 tarım işçisi öldü, 8 yaralıAYDIN'ın Karpuzlu ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyon, yola çıktığı öne sürülen ineğe çarpıp, şarampole yuvarlandı.

07.06.2020 15:37 | Son Güncelleme: 07.06.2020 15:42

İneğe çarpan kamyon şarampole yuvarlandı: 2 tarım işçisi öldü, 8 yaralı

AYDIN'ın Karpuzlu ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyon, yola çıktığı öne sürülen ineğe çarpıp, şarampole yuvarlandı. Kamyonun kasasındaki işçilerden 2'si yaşamını yitirdi, 8'i yaralandı, inek de telef oldu.

Kaza, saat 08.00 sıralarında kırsal Ulukonak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İncirliova'nın kırsal Acarlar Mahallesi'nden Karpuzlu ilçesine mısır toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan Cafer Akmeşe'nin (28) kullandığı 09 UM 631 plakalı kamyon, iddiaya göre, yola çıkan ineğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyon şarampole yuvarlandı. Kamyonun kasasında yolculuk yaptığı belirlenen işçilerden Mahsun Altıntaş (21) ve Oktay Ceyhan (22) olay yerinde yaşamını yitirdi, 8 işçi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aydın'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kamyonun çarptığı inek telef olurken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

AYDIN İneğe çarpan kamyon şarampole yuvarlandı 2 tarım işçisi öldü, 8 yaralı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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