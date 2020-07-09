Aydın İl Koordinasyon Kurulu 3. Dönem Toplantısı gerçekleştirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aydın İl Koordinasyon Kurulu 3. Dönem Toplantısı gerçekleştirildi

Aydın İl Koordinasyon Kurulu 2020 yılı 3. Dönem Toplantısı, Vali Hüseyin Aksoy başkanlığında gerçekleştirildi.

Aydın İl Koordinasyon Kurulu 3. Dönem Toplantısı gerçekleştirildi
09.07.2020 15:47 | Son Güncelleme: 09.07.2020 15:51

Aydın İl Koordinasyon Kurulu 2020 yılı 3. Dönem Toplantısı, Vali Hüseyin Aksoy başkanlığında gerçekleştirildi.

Yaklaşık 1 ay önce Aydın'a atanarak görevine başlayan Vali Hüseyin Aksoy'un ilk kez başkanlık ettiği Aydın İl Koordinasyon Kurulu'nun 3. dönem toplantısı gerçekleştirildi. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda 2021 yılı yatırım teklifleri görüşüldü.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 2020 yılında il genelinde yapılan projeler hakkında bilgi verdi. Aydın'da yatırımcı kuruluşlar tarafından 2020 yılında uygulanan 230 projeden 14'ünün tamamlandığını ifade eden Vali Aksoy, "Geriye kalan 216 projenin 115'i devam ederken, 35'i ihale aşamasında, 66 adedine ise başlanamamıştır. Bu yatırımların proje bedeli 7 milyar 477 milyon 312 bin TL, önceki yıllar harcaması 945 milyon 978 bin TL, 2020 yılı ödeneği 433 milyon 229 bin TL'dir. 2020 yılı dönem harcaması ise 180 milyon 31 bin TL olmuştur. Yatırımlarımızda yıl itibariyle yaklaşık yüzde 42 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. 2020 yılında tüm kurumlarımız tarafından yapılan harcamaların sektörlere göre dağılımına bakıldığında ise 58 milyon 749 bin TL harcamayla ulaştırma ve haberleşme sektörü birinci sırada, 48 milyon 479 bin TL harcamayla eğitim sektörü ikinci sırada, 29 milyon 649 bin TL harcamayla tarım sektörü üçüncü sırada yer almıştır" dedi.

"İmar süreci devam ediyor"

Sağlık alanında Didim'de yapılan Sağlıklı Yaşam Merkezi, 112 Acil Sağlığı Hizmet İstasyonu ile Aile Sağlığı Merkezi'nin yapımlarının tamamlandığı ifade eden Vali Aksoy, Aydın'a yapılması planlanan şehir hastanesi ile ilgili de bilgi verdi. Şehir Hastanesi'nin genel bütçe imkanları ile yapılacağını belirten Vali Aksoy, "950 yataklı Şehir Hastenesi'nin kamu özel işbirliği modeli ile yapılması yerine genel bütçe imkanları ile yapılmasına Sağlık Bakanlığınca karar verilmiştir. 150 yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesinin de arsa tahsisi yapılmış olup, imar süreci devam etmektedir" dedi.

"Adnan Menderes Demokrasi Müzesi açılacak"

Adnan Menderes ve Demokrasi Müzesi ile ilgili de konuşan Vali Aksoy, "İlimiz ve ülkemiz için önemli bir kazanım sayılan Adnan Menderes ve Demokrasi Müzesi ile Çakırbeyli Rekreasyon Alanı yapım çalışmaları tamamlandı. Müzenin açılışını en kısa zamanda yapacağız. Yine Karacasu Hacı Ali Ağa Camii, Nazilli Hacı Şeyh Camii ve Efeler Abdullah Paşa Sebili restorasyonları tamamlanmıştır. Çine'de restorasyon işlerine devam edilen Ahmet Gazi Camii ve Ahi İbrahim Kümbeti restorayonlarında yüzde 85, Didim'de bulunan Hisar Bey Camii'nin restorasyonun da yüzde 60 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı Güncel
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira Ekonomi
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti Magazin
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı Güncel
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi Politika
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 3. Sayfa
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Seul Belediye Başkanı vasiyet mesajı bırakıp ortadan kayboldu
Seul Belediye Başkanı vasiyet mesajı bırakıp ortadan kayboldu
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı
Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
Son Dakika: Bakan Koca, 'Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
İstanbul'da 40 emniyet müdürünün yeri değişti
İstanbul'da 40 emniyet müdürünün yeri değişti
Dedesini 3'üncü kattan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu
Dedesini 3'üncü kattan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan sosyal medya açıklaması: Düzenleme için uzlaşıldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan sosyal medya açıklaması: Düzenleme için uzlaşıldı
Bakırköy Belediyesi, havai fişek kullanımını yasakladı
Bakırköy Belediyesi, havai fişek kullanımını yasakladı
Son Dakika: Üreticilere yapılacak 651 milyon liralık destek ödemesi yarın akşam hesaplara yatırılacak
Son Dakika: Üreticilere yapılacak 651 milyon liralık destek ödemesi yarın akşam hesaplara yatırılacak
Ambulansa yol vermeyen kamyon sürücü 130 km hızla yoluna devam etti
Ambulansa yol vermeyen kamyon sürücü 130 km hızla yoluna devam etti
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 10 farklı kuruma kritik görevlendirme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 10 farklı kuruma kritik görevlendirme
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Yılmaz Tunç Hüseyin Filiz Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Davran Mabel Matiz Gülben Ergen Demet Özdemir
Spor Falcao Fatih Terim Hikmet Karaman Hamza Hamzaoğlu Sofiane Feghouli
Daha Fazla İzmir Temmuz Türk Lirası Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Aydın İl Koordinasyon Kurulu 3. Dönem Toplantısı gerçekleştirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 16:27:59. #1.15#
title