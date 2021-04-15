Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Zafer Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Ekiplerce evde yapılan aramada satışa hazır hale getirilmiş 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan G.T. işlemlerin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol