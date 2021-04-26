Aydın'daki leylek sayımında yuva ve hayvan sayısında artış tespit edildi
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Aydın'daki leylek sayımında yuva ve hayvan sayısında artış tespit edildi

Aydın'daki leylek sayımında yuva ve hayvan sayısında artış tespit edildi
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Kültür Sanat

Aydın'da yapılan leylek sayımında 444 yuvada 894 leyleğin bulunduğu belirlendi.

Aydın'da yapılan leylek sayımında 444 yuvada 894 leyleğin bulunduğu belirlendi.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Severler Derneği'nden (EKODOSD) yapılan açıklamada, her yıl nisan ayında gerçekleştirilen sayımın bu yıl da 4 günde tamamlandığı, sayım sonuçlarına göre geçen yıl 386 yuvada 772 leylek bulunduğu tespit edilirken bu yıl 444 yuvada 894 leyleğin olduğu ifade edildi.

Leyleklerin önemli bölümünün elektrik direkleri olmak üzere cami kubbeleri, ağaç, ev ve terkedilmiş fabrika bacalarına yuva yapmayı tercih ettikleri, leylekler için çevre kirliliğinin önemli bir tehdit olduğu vurgulanan açıklamada, "Doğaya atılan plastik poşetler, giysiler, gübre çuvalları gibi atıkların leylekler tarafından yuvaya taşındığı görülmektedir. Daha da önemlisi yavruların hayatını tehlikeye sokan ve dolanarak bacaklarının kangren olmasına neden olan 'saman ipi' olarak da bilinen, siyah plastik ipler önemli sorun oluşturmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Geçen yıl Kovid-19 salgını dolayısıyla halkalama çalışması yapılmadığına da dikkat çekilen açıklamada, normalleşmeyle birlikte Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü, elektrik dağıtım şirketi ADM'nin katkılarıyla leylek yavrularının halkalamasına devam edileceği bildirildi.

Dernek, çalışma sırasında verdiği destek dolayısıyla Vali Hüseyin Aksoy'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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