Aydın'da çeşitli suçlardan aranırken yakalanan 5 zanlı tutuklandı
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Aydın'da çeşitli suçlardan aranırken yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı.

Aydın'da çeşitli suçlardan aranırken yakalanan 5 zanlı tutuklandı
19.09.2020 18:39 | Son Güncelleme: 19.09.2020 18:42

Aydın'ın Germencik ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli suçlardan aranması bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, yağma ve gasp suçlarından aranması bulunan E.D, F.A. ve İ.A. ile uyuşturucu ticareti suçundan aranan S.T, tehdit ve yaralama suçundan aranan A.A'yı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Necip Uyanık
Necip Uyanık
AA Editörü
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