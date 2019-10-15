Aydın'da 2 bin 820 litre kaçak şarap ele geçirildi

Aydın'da 2 bin 820 litre kaçak şarap ele geçirildi

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 2 bin 820 litre kaçak şarap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltın alındı.

15.10.2019 23:14
Aydın'da 2 bin 820 litre kaçak şarap ele geçirildi

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 2 bin 820 litre kaçak şarap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltın alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Bağcılar Mahallesi'ndeki bir depoya operasyon düzenledi.

Depoda yapılan aramada 2 bin 820 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler S.D. ile B.D. İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA
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