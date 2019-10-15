Aydın'da 2 bin 820 litre kaçak şarap ele geçirildi
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 2 bin 820 litre kaçak şarap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltın alındı.
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 2 bin 820 litre kaçak şarap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltın alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Bağcılar Mahallesi'ndeki bir depoya operasyon düzenledi.
Depoda yapılan aramada 2 bin 820 litre kaçak şarap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler S.D. ile B.D. İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.