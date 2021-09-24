Aydın Cezaevi'nde kurulan pitaya serası ilk ürünlerini verdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın Cezaevi'nde kurulan pitaya serası ilk ürünlerini verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Aydın Cezaevi'nde kurulan pitaya serası ilk ürünlerini verdi

Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Lütfü Başkan, Efeler Kaymakamlığı tarafından yürütülen 'Efeler Diyarında Pitaya' projesi kapsamında cezaevi bahçesinde kurulan pitaya serasının ilk ürünlerini Efeler Kaymakamı Cemal Şahin'e takdim etti.

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Lütfü Başkan, Efeler Kaymakamlığı tarafından yürütülen 'Efeler Diyarında Pitaya' projesi kapsamında cezaevi bahçesinde kurulan pitaya serasının ilk ürünlerini Efeler Kaymakamı Cemal Şahin'e takdim etti.

Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Lütfü Başkan, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin'i makamında ziyaret etti. Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Başkan, Aydın Valiliğince hibelendirilip Efeler Kaymakamlığı tarafından yürütülen 'Efeler Diyarında Pitaya' projesi kapsamında cezaevi bahçesine kurulan pitaya serasının ilk ürünlerini Kaymakam Şahin'e takdim etti.

"Tarıma ve üretime yönelik çalışmalarımız devam edecek"

Tarım kenti olan Aydın'da tarıma ve üretime önem verdiklerini ifade eden Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, "Valiliğimizce hibelendirilen ve 3.etabını tamamladığımız Efeler Diyarında Pitaya Projemiz kapsamında bugün 21 üreticimiz ile toplam 23 dekarlık bir alanda pitaya meyvesi yetiştirilmektedir. Bu seralarımızdan Açık Ceza İnfaz Kurumu bahçesine kurduğumuz ve üretimin mahkumlar ve ceza evi personelleri tarafından birlikte yapıldığı seramız sadece bir tarımsal üretim alanı değil, sosyal alan işlevi de görmektedir. Bugün bu seramızın ürünlerini görmek bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Bir tarım şehri olan ilimizde küresel iklim krizinin etkilerini tarımsal üretimde avantaja çevirerek birim alandan maksimum ürün ve gelir elde etmek için başlattığımız pitaya projemiz bu yıl verdiği ilk ürünler ile üreticilerimizin yüzünü güldürmektedir. Bu doğrultuda Efeler İlçe Tarım Müdürlüğümüz uhdesinde tarıma ve üretime yönelik araştırmalarımız ve çalışmalarımız devam etmektedir" dedi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Freni patlayan kamyon, yokuş aşağı önüne ne kattıysa biçti geçti

Freni patlayan kamyon, yokuş aşağı önüne ne kattıysa biçti geçti

 Dini nikahlı eşini öldüren adam kendisini savundu: Karım eve erkek alıyormuş

Dini nikahlı eşini öldüren adam kendisini savundu: Karım eve erkek alıyormuş
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Sezai Temelli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Özge Özpirinçci
Spor Marcao Muslera Mesut Özil Şenol Güneş Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Aydın Cezaevi'nde kurulan pitaya serası ilk ürünlerini verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 10:22:24. #1.17#