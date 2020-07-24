Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yoğunluk olmaması için tramvay seferleri durduruldu İstanbul Valiliği, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde namaz kılmak için gelenlerin aşırı yoğunluk oluşturmaması için Kabataş-Eminönü arasındaki tramvay seferlerinin durdurulduğunu bildirdi.

İstanbul Valiliği, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde namaz kılmak için gelenlerin aşırı yoğunluk oluşturmaması için Kabataş-Eminönü arasındaki tramvay seferlerinin durdurulduğunu bildirdi. İstanbul Valiliğinin Twitter hesabından yapılan duyuruda, şunlar kaydedildi: "Tarihi Yarımada'da sağlık açısından aşırı yoğunluk oluşmaması için İBB tarafından Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı'nda Kabataş-Eminönü seferleri durdurulmuştur. Hacıosman-Yenikapı Metro Hattı'nda trenler Haliç ve Vezneciler istasyonlarında durmayacaktır." denildi. Kaynak: AA