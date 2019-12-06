Ayancık'ta toprak kayması: 2 ev tahliye edildi
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Ayancık'ta toprak kayması: 2 ev tahliye edildi

Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen toprak kaymasında, risk altına giren iki ev tahliye edildi.

06.12.2019 17:17 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:22
Ayancık'ta toprak kayması: 2 ev tahliye edildi

'un ilçesinde meydana gelen toprak kaymasında, risk altına giren iki ev tahliye edildi.


İlçeye bağlı Hüseyinbey köyü Terze Mahallesi'nde toprak kayması meydana geldi. Vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () ekipleri bölgede yaptıkları inceleme sonrası toprak kayması yaşanarak yıkım tehlikesi altına giren iki ev tahliye edildi.


Mahallede ikamet eden Basri Yozgatlı, yaşanan toprak kaymasında büyük bir gürültü duyduklarını ve bir anda panikle evden çıktıklarında, toprak kayması yaşandığını gördüklerini ve yetkililere bildirdiklerini ifade ettiler. - SİNOP

Kaynak: İHA
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