Avusturya devlet kanalında Covid-19 nedeniyle ilk kez Müslümanlara yönelik program yayınlandı Avusturya'da yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 önlemleri kapsamında cami ve ibadethanelerin kapalı olması nedeniyle ülkenin kamu yayıncı kuruluşu Avusturya Radyo ve Televizyonu'nda (ORF) ilk defa Müslümanlara yönelik dini içerikli program yayımlandı.

Avusturya'da yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 önlemleri kapsamında cami ve ibadethanelerin kapalı olması nedeniyle ülkenin kamu yayıncı kuruluşu Avusturya Radyo ve Televizyonu'nda (ORF) ilk defa Müslümanlara yönelik dini içerikli program yayımlandı.

Ülkenin en büyük yayın kuruluşu olan ORF'nin 65 yıllık tarihinde ilk kez yayınlanan programda hem virüsle mücadele hem de İslam dininde dayanışma ve yardımlaşmanın önemini anlatma imkanı bulduğunu söyleyen imam Ramazan Demir, açıklama yaptı. Euronews.com'da Görüntüle