Avusturya Başbakanı Kurz: "Büyük ihtimalle Sputnik V gelecek haftaya sipariş edilebilecek"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avusturya Başbakanı Kurz: "Büyük ihtimalle Sputnik V gelecek haftaya sipariş edilebilecek"

Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan - Haberler | Güncel
Avusturya Başbakanı Kurz: 'Büyük ihtimalle Sputnik V gelecek haftaya sipariş edilebilecek'

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Avrupa Birliği'nde (AB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının "adil dağıtılmadığını" belirterek, Rusya'dan Sputnik V aşısının büyük ihtimalle gelecek haftaya sipariş edilebileceğini bildirdi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Avrupa Birliği'nde (AB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının "adil dağıtılmadığını" belirterek, Rusya'dan Sputnik V aşısının büyük ihtimalle gelecek haftaya sipariş edilebileceğini bildirdi.

Başbakan Kurz, Rusya'nın Viyana Büyükelçisi Dmitrii Liubinski ile yaptığı görüşmenin ardından Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

Rusya tarafından aşıların teslimatına ilişkin onay alınmış olmasından duyduğu memnuniyeti vurgulayan Kurz, "Son metrelerdeyiz, büyük ihtimalle gelecek haftaya Sputnik V sipariş edilebilecek." ifadesini kullandı.

1 milyon doz Rus aşısı

Kurz, siparişlerin verilmesi durumunda, nisan için 300 bin, mayıs için 500 bin ve son olarak haziranda ise 200 bin doz aşı tedarik edileceği bilgisini paylaştı.

Rus tarafıyla uzun zamandır konuya ilişkin görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktaran Kurz, halihazırda siparişe ilişkin detayların görüşüldüğünü, aşıların kısa sürede teslim edilebileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hayati Yazıcı Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Bahar Candan Merve Boluğur Berrak Tüzünataç
Spor Erol Bulut Caner Erkin Okay Yokuşlu Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ali Koç Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Avusturya Başbakanı Kurz: "Büyük ihtimalle Sputnik V gelecek haftaya sipariş edilebilecek" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 23:06:36. #1.14#
title