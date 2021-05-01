Avustralya, Hindistan'dan eve dönüşü yasakladı

Avustralya, artan korona virüs vakaları nedeniyle Hindistan'dan ülkeye dönüşler geçici olarak durdurdu.

Avustralya, artan korona virüs vakaları nedeniyle Hindistan'dan ülkeye dönüşler geçici olarak durdurdu. Yasağı ihlal eden Avustralya vatandaşlarının 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırabileceği belirtildi.

Dünya genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile devam ederken Avustralya önlemleri arttırdı. Alınan yeni karara göre Hindistan'dan dönecek Avustralyalıların ülkeye giriş yapması geçici olarak yasaklandı.

Pazartesi'den itibaren yürürlüğe girecek ve 15 Mayıs'a kadar devam edecek uygulamaya göre 14 gün boyunca Hindistan'da bulunan herhangi bir kişinin ülkeye giriş yapmasına yasak getirildi. Avustralya Sağlık Bakanı Greg Hunt, yasağı ihlal edenlere 5 yıla kadar hapis cezası verilebileceğini açıkladı. Hunt, "Avustralya halk sağlığının ve karantina sistemlerinin bütünlüğünün korunması ve karantina tesislerindeki Covid-19 vakalarının sayısının yönetilebilir bir düzeye indirilmesi kritik önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Avustralya'da şu ana kadar toplam 29 bin 813 korona virüs vakası tespit edilirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 910 olarak açıklandı. - SİDNEY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı