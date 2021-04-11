Avukatı darbeden 3 işletmeci tutuklandı
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Avukatı darbeden 3 işletmeci tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Avukatı darbeden 3 işletmeci tutuklandı

ANTALYA'da icra memurlarıyla haciz işlemi için kafeye gelen iki avukattan birini sopayla döverek ağır yaralayan 3 kişi tutuklandı.

ANTALYA'da icra memurlarıyla haciz işlemi için kafeye gelen iki avukattan birini sopayla döverek ağır yaralayan 3 kişi tutuklandı.

Olay, geçen cuma günü öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi Lara Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Avukatlar Bertan Kırankaya, Uğurcan Arslan ile haciz memuru ve bir polis memuru, borçları yüzünden haciz işlemi başlatmak üzere kafeye gitti. İşletme yetkilileri ile haciz işlemlerini tebliğ eden avukatlar arasında tartışma çıktı.

Bu sırada işletme sahiplerinden biri eline aldığı 1,5 metre uzunluğundaki sopayla Avukat Uğurcan Arslan'a (26) saldırdı. Başına ve beline aldığı sopa darbeleri nedeniyle ağır yaralanan Arslan için olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Avukat Arslan, 112 ekipleri tarafından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olay sonrası 3 işletme çalışanı, polis tarafından gözaltına alındı. Olay yerinde bulunan 1,5 metre uzunluğundaki sopa ise delil amaçlı polis merkezine götürüldü. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Yaralı avukatın durumunun ise iyi olduğu kaydedildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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