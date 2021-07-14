Avrupa üçüncüsü boksöre memleketinde coşkulu karşılama
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Avrupa üçüncüsü boksöre memleketinde coşkulu karşılama

Avrupa üçüncüsü boksöre memleketinde coşkulu karşılama
Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Haberler | Spor

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda yıldız kadınlarda 80 kiloda Avrupa üçüncüsü olan Fatma Kadıköylü, memleketi Nazilli'ye döndü.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda yıldız kadınlarda 80 kiloda Avrupa üçüncüsü olan Fatma Kadıköylü, memleketi Nazilli'ye döndü. Bronz madalyanın sahibi olan Fatma Kadıköylü, hemşehrileri tarafından meşalelerle, davul ve zurnayla karşılandı. Genç boksörü karşılayanlar arasında İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Güven Eker, babası Mehmet Kadıköylü, annesi Aliye Kadıköylü ve yakınları yer aldı. Sevenleri milli boksöre çiçek takdim etti.

FATMA KADIKÖYLÜ: DUYGULARIMI KELİMELERLE TARİF EDEMİYORUM

Hedefinin olimpiyatlar olduğunu belirten Fatma Kadıköylü, "İnanın ki çok ama çok mutluyum. Duygularımı kelimelerle tarif edemiyorum. Bu şampiyonada Türk kadının gücünü gösterdik. Hedefim büyük, her zaman da büyük oldu. İnşallah ileride olimpiyatlarda güzel derece yapıp, Nazilli'yi Aydın'ı ülkemi ve tüm Egeli kadınları gururlandırıp sevindireceğim. Bunda da çok kararlıyım. Çok çalışıp bunu başaracağım" dedi.ANTRENÖR YAVUZ KILIÇ: BÜYÜK BİR SEVİNÇ YAŞIYORUZ 

Milli Takım Antrenörü Yavuz Kılıç ise Nazilli'nin boksta Aydın'da lokomotif görevi üstlendiğini belirterek, "Fatma, bize gerçekten de haklı bir gurur yaşattı. Ülkemizi başarılı bir şekilde temsil etti. Büyük bir sevinç yaşıyoruz ama hedeflerimiz doğrultusunda içimiz birazcık buruk. Şampiyonada şanssız bir kura oldu. Rus rakibimiz Avrupa Şampiyonu oldu. Bizim için erken final oldu. İnşallah bu burada kalmayacak. Destek sağlandığı müddetçe Efeler Diyarı'nın nasıl bir şehir olduğunu göstereceğiz. Bu ülkede amatör branşlar var, lütfen destekleyelim" diye konuştu.

- Nazilli
Avrupa üçüncüsü boksöre memleketinde coşkulu karşılama
Avrupa üçüncüsü boksöre memleketinde coşkulu karşılama
Avrupa üçüncüsü boksöre memleketinde coşkulu karşılama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak

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