Avrupa şampiyonu milli boksör evinde ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avrupa şampiyonu milli boksör evinde ölü bulundu

Avrupa şampiyonu milli boksör evinde ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Avrupa şampiyonu eski milli boksör Resul Küçük, Bursa'daki evinde ölü bulundu.

Avrupa şampiyonu eski milli boksör Resul Küçük, Bursa'daki evinde ölü bulundu. Cenazesi Trabzon'a gönderilen Küçük'ü, sevenleri son yolculuğuna uğurladı.

Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Resul Küçük 65 kilogramda şampiyon olmuş, 20 ülkeden 183 boksörün arasından da 'Avrupa'nın En İyi Boksörü' ödülünü alarak isminden söz ettirmişti. Bursa'da evinde ölü bulunan eski Avrupa boks şampiyonu milli boksör Resul Küçük'ün (27) acı haberini, bir dönem lisanlı olarak sporculuk yaptığı Bursaspor ve Türkiye Boks Federasyonu sosyal medyadan duyurdu. Genç sporcu, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. - BURSA

Avrupa şampiyonu milli boksör evinde ölü bulundu
Avrupa şampiyonu milli boksör evinde ölü bulundu
Avrupa şampiyonu milli boksör evinde ölü bulundu
Avrupa şampiyonu milli boksör evinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Avrupa şampiyonu eski milli boksör Resul Küçük, evinde ölü bulundu
Avrupa şampiyonu eski milli boksör Resul Küçük, evinde ölü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Ersin Tatar Mustafa Varank Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Buse Varol Seda Sayan Hande Yener Kadir Doğulu
Spor Arda Turan Mehmet Topal Volkan Demirel Mario Balotelli Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Avrupa şampiyonu milli boksör evinde ölü bulundu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 12:48:29. #1.16#

title